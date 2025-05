De Cuyper op weg naar een enorme transfer... dankzij Real Madrid?

Het aangekondigde vertrek van Theo Hernandez naar Real Madrid kan de komst van Maxim De Cuyper bij AC Milan wel eens bespoedigen.

Al enkele maanden lang wekt Maxim De Cuyper veel interesse op. De jonge linksback van Club Brugge wordt van dichtbij gevolgd door verschillende grote Europese clubs, waaronder Liverpool en AC Milan. Maar volgens de laatste informatie van de Spaanse krant AS, zou een nieuwe piste zijn vertrek veel sneller kunnen bespoedigen dan verwacht.

Real Madrid zou namelijk van plan zijn om een poging te ondernemen om Theo Hernandez terug te halen. De Franse international, opgeleid bij Atlético Madrid en vervolgens via Real Madrid in 2017 naar Milaan gegaan, is sinds zijn aankomst in 2019 heel goed bezig. Met sterke en constante prestaties voldoet hij nu aan alle eisen om de positie van linksback te versterken, waar Real op zoek is naar een speler van hoog niveau.

De mogelijke terugkeer van Theo naar Madrid verandert alles. Want als AC Milan zijn sterkhouder aan de linkerkant verliest, zal het snel moeten reageren. En daar komt De Cuyper in beeld. De Lombardische club was al geïnteresseerd in zijn profiel voordat het dossier Hernandez openging. Maar nu wordt wat eerst een gevolgde piste was, een prioriteit die snel geactiveerd moet worden.

De stijl van De Cuyper, intelligent, aanvallend en zeer comfortabel in de opbouwfases, past perfect bij de Milanese speelstijl. En met zijn nog steeds redelijke prijs in vergelijking met de markt, zou hij een slimme investering zijn voor een club die competitief wil blijven zonder zijn budget te overschrijden.

Er is nog niets definitief, maar alle ingrediënten voor een aanstaande transfer zijn aanwezig: een grote club als verkoper, een vertrekkende basisspeler en een jong talent klaar om een stap vooruit te zetten.