Eigen lof stinkt? Karl Vannieuwkerke steekt pluim op... eigen hoed na promotie

KV Diksmuide-Oostende maakt de overstap naar tweede amateur. De kustploeg won na verlengingen de promotiematch tegen Sportief Rotselaar.

Vorig jaar promoveerde KV Diksmuide-Oostende nog van eerste provinciale naar derde amateur. Nu komt een jaar later daar nog een promotie bij.

Dankzij een strafschop in de 116de minuut klopte de kustploeg Sportief Rotselaar. BV en bestuurslid Karl Vannieuwkerke is uiteraard in zijn nopjes.

Het voetbal aan zee was na het faillissement van KV Oostende op sterven na dood, maar kreeg nu een totaal nieuw leven ingeblazen. Dat de fusie met Oostende er kwam was volgens Vannieuwkerke vooral zijn verdienste.

“We waren net gepromoveerd naar nationale en al zeg ik het zelf, ik heb wel een neus voor het momentum om beter en groter te worden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Het kostte mij wel wat moeite en energie om mijn bestuur te overtuigen en over de streep te trekken, maar ze gingen mee in mijn verhaal. Ik zal zeker niet de pluimen op mijn hoed steken, maar zonder mij was dit project er nooit gekomen.”

Je zou haast denken dat KV Diksmuide-Oostende staat voor Karl Vannieuwkerke Diksmuide-Oostende. “Dit is het werk van velen, onder meer van 380 medewerkers en ik ben er daar één van”, gaat hij verder.

“Weet je dat ik deze week vier matchen van Rotselaar heb bekeken? En natuurlijk stuur ik dan wat tips door naar Dieter, onze trainer. En blijkbaar heeft hij er ook nog iets mee gedaan ook, want we wonnen en gaan over. Zo liggen we al één jaar voor op schema met ons project.”