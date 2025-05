Radja Nainggolan moet zich gaan verantwoorden: "Het gedrag overschreed de grenzen van het fatsoen"

Radja Nainggolan moet zich gaan verantwoorden bij het Disciplinair Comité voor zijn zware kritiek aan het adres van scheidsrechter Klass Clerckx.

Nadat Lokeren-Temse zich kwalificeerde voor de finale van de Promotion Play-offs tegen RWDM, volgde een opvallend interview met Radja Nainggolan. De middenvelder van Lokeren-Temse liet zich bijzonder negatief uit over de scheidsrechter van dienst, Klass Clerckx.

Lokeren-Temse kwam in de slotfase nog goed terug van een achterstand. Na de wedstrijd pleitte Nainggolan eerst voor een VAR in 1B, maar daar bleef het niet bij.

"De ref was de hele tijd de show aan het stelen, maar bakte er geen ei van. We werden volgens mij bij twee van de drie doelpunten van RWDM bestolen, maar oké wij reageren op het veld en kunnen verdiend doorstoten", was een van de uitspraken die de voormalige Rode Duivel deed.

Dit zal nog een staartje krijgen. Het bondsparket roept hem op het matje, weet Het Laatste Nieuws. Of hij effectief gestraft wordt is nog niet zeker, maar hij zal zich in ieder geval moeten gaan verantwoorden.

"Zélfs als Nainggolan het bij het rechte eind had, dan nog geeft hem dit geenszins het recht om een scheidsrechter publiekelijk en persoonlijk aan te vallen. Het gedrag overschreed de grenzen van het fatsoen, is weinig respectvol, onprofessioneel, deloyaal en onaanvaardbaar voor een speler", klinkt het bij het bondsparket volgens HLN.