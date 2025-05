Besnik Hasi klapt uit de biecht over dé grootse terugkeer naar Anderlecht: "Ik heb na onze nederlaag tegen Genk met Lukaku gesproken"

Romelu Lukaku wil terugkeren naar RSC Anderlecht. Ook Besnik Hasi praatte met het paars-witte jeugdproduct over zijn terugkeer. Wat werd er gezegd in dat gesprek?

Het plan is héél duidelijk. Romelu Lukaku wil het WK 2026 voorbereiden bij SSC Napoli om… vervolgens terug te keren naar het oude nest. Ook Besik Hasi had al contact met Big Rom.

"Na onze nederlaag tegen KRC Genk kreeg ik een berichtje van Lukaku", aldus Hasi in de Franstalige kranten. "Hij liet me weten dat hij de volgende dag op Neerpede zou zijn en vroeg om een koffie te drinken."

Hasi ging héél graag in op het aanbod. "Het was lang geleden dat ik Lukaku had gezien. Bijna van in mijn tijd als assistent hier. Toen kwam Big Rom als zestienjarige in de eerste ploeg."

"We hebben over allerlei zaken gepraat", gaat de coach van Anderlecht verder. "Zijn zoontje speelt bij Anderlecht. En uiteraard hebben we ook de huidige prestaties besproken."

Wanneer komt Romelu Lukaku terug voor RSC Anderlecht voetballen?

"Maar ik hem hem niet gevraagd of hij volgend seizoen al wil terugkeren", lacht Hasi. "Daarvoor is Lukaku nog te competitief. Zeker als hij straks nog eens de Italiaanse titel pakt. Maar het is wel een zekerheid dat hij zal terugkeren naar Anderlecht."