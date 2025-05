Heeft Barcelona zichzelf in de voet geschoten? 'Catalanen maken van Yamal dé bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis en... dat zorgt voor héél véél onrust in de kleedkamer'

Word fan van Barcelona! 3036 FC Barcelona doet er alles aan om de toekomst van Lamine Yamal in Camp Nou te verzekeren. Het goudhaantje staat op het punt om een héél opmerkelijk contract te tekenen. En dat zorgt voor wrevel in de kleedkamer. We schreven eerder al dat FC Barcelona van Lamine Yamal de bestbetaalde speler uit de geschiedenis van de club wil maken. De 17-jarige flankaanvaller zal zijn krabbel zetten op zijn achttiende verjaardag. De 19-voudig Spaans international zal vanaf juli een slordige veertig miljoen euro per seizoen verdienen. Exclusief bonussen, premies en andere extraatjes welteverstaan. Eén probleem opgelost is... een ander creëren El Nacional weet dat Barcelona op die manier een probleem oplost - Lamal wordt quasi onmogelijk op te halen door geïnteresseerde clubs - maar ook meteen een nieuw probleem zal creëren. Het nieuwe contract voor Yamal zorgt voor onrust in de kleedkamer. Enkele sterkhouders - en niet toevallig op dit moment de grootverdieners - vinden dat de hiërarchische orde in de vestiaire wordt verstoord door een tiener zo'n monstercontract te geven. Onrust in Catalaanse kleedkamer Voor de volledigheid: momenteel is Robert Lewandowski de grootverdiener bij Barcelona. De Pool ziet jaarlijks dertig miljoen euro op zijn bankrekening verschijnen.



