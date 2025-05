Zorgt het opvallende parcours van Patro-spits straks voor promotie naar 1A? "Ik speelde nog in de spits samen met Bertaccini"

Twee jaar geleden kwam Simon Bammens bij Patro Eisden terecht als verdediger. Vandaag is hij verrassend genoeg uitgegroeid tot een van de belangrijkste aanvallers van de ploeg.

Bammens begon zijn carrière als verdediger bij de jeugdploegen van Cerkel Mechelen, Genk en Westerlo. Toch groeide hij uit tot spits, mede dankzij zijn goede loopvermogen en neus voor doelpunten.

De positie als diepe spits blijkt Bammens verrassend goed te liggen, al is die niet helemaal nieuw voor hem. “Heel nieuw was die positie voor mij niet, want bij THES speelde ik nog zes wedstrijden samen met Bertaccini in de spits", vertelt Bammens in Het Belang van Limburg.

Het werk dat hij als spits verzet, mag niet onderschat worden. “Als spits ben ik de eerste verdediger en leg ik veel kilometers af. Daardoor zijn het fysiek zware wedstrijden en zit ik soms op de limiet als ik in balbezit kom. Maar ik weet waarvoor ik werk en dat de kansen er altijd komen."

De prestaties van Bammens zijn ook buiten Patro niet onopgemerkt gebleven. Zijn marktwaarde is de voorbije maanden sterk gestegen, wat aantoont dat zijn ontwikkeling als aanvaller serieus wordt genomen. Aan interesse van andere clubs zal het wellicht niet ontbreken, zeker als Patro blijft meedingen naar promotie.

Thuisvoordeel cruciaal tegen Lokeren-Temse

Komende zondag speelt Patro de terugwedstrijd tegen Lokeren-Temse. In de heenmatch wonnen de Limburgers met 1-2. Dankzij dat voordeel hoeven ze niet per se te scoren en kunnen ze de wedstrijd controleren. Spelen in eigen huis is volgens Bammens bovendien een extra troef.