🎥 De unieke beelden van het boerenjaar van Zulte Waregem, inclusief nagelbijtend slot

Zulte Waregem kroonde zich dit seizoen tot kampioen in de Challenger Pro League. Het moest daartoe echt wel tot het absolute gaatje, want pas in de laatste minuten van het laatste duel konden ze zich verzekeren van de belangrijke promotie. En daar maakten ze een leuke documentaire van.

Zulte Waregem degradeerde twee jaar geleden van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. Na een jaartje extra op het tweede niveau met een uitschakeling in de play-offs wisten ze zich dit jaar wél tot kampioen te kronen. Op de slotspeeldag was er een 2-1 overwinning tegen RWDM in een rechtstreeks duel om de titel. Daarin was het Jelle Vossen die hét doelpunt van de titel pakte. Boerenjaar Het werd dus een echt boerenjaar voor Zulte Waregem - eentje dat wat doet denken aan de keer dat ze in 2013 bijna kampioen werden in de Jupiler Pro League. Van het seizoen werd een documentaire gemaakt. Het eerste deel daarvan kwam een paar weken geleden al naar buiten, vorige week was er het tweede deel en nu ook het derde deel. In dat laatste deel gaat het uiteraard onder meer over de ultieme titelwedstrijd tegen RWDM, maar ook over een aantal wedstrijden waarin het wat moeilijker ging en een paar keer punten werden verloren. We geven u ook graag nog eens de andere delen van het mooi verhaal mee. Opgelet: het laden van de beelden kan even duren.