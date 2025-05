🎥 Zélfs Luc Nilis gaat over de schreef: finalist voor promotie is bekend na match tussen Patro Eisden en Lokeren-Temse die ontspoord raakt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden Maasmechelen heeft zich tegen Lokeren-Temse weten te plaatsen voor de barragematch tegen Cercle Brugge om te promoveren naar de Jupiler Pro League. Tijdens de wedstrijd kookten de potjes flink over.

De heenwedstrijd op Daknam werd een 1-2 overwinning voor Patro Eisden Maasmechelen en dus konden ze in eigen huis met een goede uitgangspositie aan de wedstrijd begonnen.

Lokeren-Temse wilde zich niet gewonnen geven en kwam snel 0-1 op voorsprong. Daarna kon de thuisploeg wel opnieuw gelijkmaken. Bij een vrije trap werd er handspel gemaakt en zo ging de bal op de stip, goed voor de gelijkmaker.

😳 | De poppen gaan aan het dansen in #PATLOK. 🟥💢 pic.twitter.com/ooFn9DUgDL — DAZN België (@DAZN_BENL) May 11, 2025

Die 1-1 wisten de Limburgers met hand en tand te verdedigen. Dat laatste mag zelfs quasi letterlijk genomen worden, want het was op het randje en er soms zelfs ver over.

Rode kaarten aan beide kanten

De wedstrijd ontaardde compleet. Toen Abid in een sprint tegen Lokeren-coach Stijn Vreven botste, revancheerde die zich. Daarna ging Luc Nilis helemaal uit zijn dak en pakte ook nog Indy Boonen van Lokeren-Temse rood.

Aan de eindstand veranderde het niets meer en dus mag Patro Eisden Maasmechelen zich opmaken voor twee duels tegen Cercle Brugge om promotie af te dwingen. Die worden op 18 en 23 mei gespeeld.