Voormalige Rode Duivel tekent nieuw contract als coach van Nederlandse subtopper: "Bewezen dat dit succes oplevert"

Maarten Martens blijft de komende seizoenen aan de slag als coach van AZ Alkmaar. Onze landgenoot heeft zijn contract verlengd.

Het contract van Maarten Martens bij AZ liep medio 2026 af. Ondertussen zijn beide partijen tot een akkoord gekomen voor een verlenging tot medio 2028.

De Alkmaarders zijn verheugd dat Martens ook de komende seizoenen aan het roer zal staan. "We waren al een tijdje met elkaar aan het praten", bevestigt Max Huiberts in de Nederlandse media.

Continuïteit is belangrijk voor een club als AZ

"Continuïteit is belangrijk voor een club als AZ", gaat de Directeur Voetbalzaken van De Kaasboeren verder. "Dat geldt niet alleen in de spelersgroep, maar ook in de staf."

"Onze keuze om door te gaan met Martens vinden we dan ook logisch", besluit Huiberts. "Het is overigens bewezen dat het succes oplevert als je voor een langere tijd met dezelfde groep kan werken."

Van assistent naar T1

Voor de volledigheid: Martens is sinds begin 2024 aan de slag als T1 van AZ. Daarvoor was de voormalige Rode Duivel onder meer assistant-coach van de Alkmaarders.