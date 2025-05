Comeback van "bliksemafleider" Marc Wilmots bij Standard roept vragen op

Marc Wilmots maakt zijn terugkeer bij Standard Luik als sportief directeur. Zijn komst heeft al vele reacties uitgelokt, nu ook die van Nordin Jbari.

Er zijn comebacks waar veel inkt over vloeit en die van Marc Wilmots bij Standard Luik is daarop geen uitzondering. Benoemd tot de nieuwe sportief directeur van de club, keert de voormalige Rode Duivel terug naar een huis dat hij goed kent, maar dit keer in een strategische rol.

Bij Complètement foot heeft Nordin Jbari gereageerd op deze benoeming. Voor hem komt Wilmots niet gewoon om de selectie te beheren of een sportief project op te bouwen. "Met deze komst vergeten de supporters tijdelijk de problemen. Hij zal het gezicht van Standard zijn, maar ook de bliksemafleider", analyseert de voormalige aanvaller.

Want als het aanzien van Wilmots een soms stormachtige sfeer in Sclessin kan kalmeren, kan het net zo goed frustraties versterken. "Als de supporters niet tevreden zijn gedurende het seizoen, zullen ze zich tot hem richten", voegt Jbari toe. De schijnwerpers zullen de voormalige bondscoach van de Rode Duivels niet verlaten. Noch bij overwinningen, noch in de storm. "Ofwel zal hij de lof van de supporters krijgen, ofwel zal hij de eerste zijn die kritiek incasseert."

De club zoekt stabiliteit die het al jarenlang niet kan vinden. Met Wilmots wint het een symbool. Nu is het afwachten of hij ook een bouwer van stevige fundamenten zal worden.

Tussen verwachtingen, spanningen en hoop is de uitdaging enorm. Deze rol van sportief directeur neemt hij volledig op zich met alle implicaties van dien. Voor het beste en misschien ook voor het slechtste.