Intrigerende ontwikkeling: hoe Maarten Martens, zoon van Van Bommel en Zeno Debast succes behaalden in cruciale match

Als het bij Belgische topclubs als Club Brugge en Anderlecht de kansen niet komen of de successen uitblijven, panikeer dan niet. Dat is de les die Maarten Martens en Zeno Debast mogelijk hebben onthouden. Zij hebben nu wel een triomf beet.

Voor Zeno Debast is dat niet de eerste keer: hij had met Sporting Lissabon al de Portugese landstitel veroverd. Het kon alleen maar mooier worden door ook de beker te pakken. Dat ging niet van de poes zijn, want de bekerfinale leverde een prachtige affiche op: een rivalenstrijd met Benifca. Zeno Debast kreeg een basisplaats op het middenveld.

Hij zag echter hoe het niet van een leien dakje liep, want kort na rust bracht Kokcü Benfica op voorsprong. Kort voor het uur werd Debast al naar de kant gehaald. Van op de bank zag hij hoe zijn ploegmaats de situatie nog om konden keren. Diep in de blessuretijd ging de bal op de stip. Het was inmiddels al minuut 101 toen Gyökeres de penalty omzette.

Anderlecht wacht nog op een prijs

Het was uiteraard een mentale opdoffer voor Benfica om op de valreep nog de gelijkmaker te slikken. Sporting ging in de verlengingen erop en erover. Harder en Trinçao maakten er nog 1-3 van. Voor Debast is het de tweede prijs in zijn carrière. De Rode Duivel weet waarom hij bij Anderlecht vertrokken is, want bij zijn ex-club is het ondertussen nog altijd wachten op een prijs.

Maarten Martens heeft ook een verleden bij Anderlecht. Hij was in de hoofdstad jeugdspeler en speelde één keer voor de eerste ploeg. Als trainer deed hij ervaring op bij Club Brugge. Hij was assistent van de U21 en trainde ook andere jeugdploegen. Aan het hoofd van een eerste ploeg staan was hem in Brugge niet gegund. Dat doet hij nu wel bij AZ.

Martens met zoon van Van Bommel Europa in

Hij heeft de ploeg uit Alkmaar naar een Europees ticket geleid. In de finale van de play-offs voor Europees voetbal stonden Martens en AZ tegenover FC Twente. Onder meer Ruben van Bommel, de zoon van Mark, scoorde voor AZ. Het was de goal van Sadiq in minuut 93 die voor de 3-2 zorgde en AZ Europa in stuurde.