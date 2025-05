Nu de opening van het nieuwe stadion nadert: Dit zullen de tegenstanders van La Louvière niet prettig vinden

La Louvière zorgde afgelopen seizoen voor een geweldige stunt door een tweede opeenvolgende keer te promoveren. Zij zijn volgend seizoen te bewonderen in de Jupiler Pro League. En daar hoort een nieuw stadion bij.

Na een geweldig debuutseizoen in de Challenger Pro League, wist La Louvière meteen te promoveren richting de Jupiler Pro League. Een sprookje voor Les Loups, die sneller dan verwacht hun opwachting maken op het hoogste niveau.

Bij die promotie naar de Jupiler Pro League, hoort ook een nieuw stadion. Het huidige Tivoli-stadion wordt in het tussenseizoen ingeruild voor een nieuwe arena, die plaats zal bieden aan iets meer dan 8000 supporters.

Het is opmerkelijk dat een club als La Louvière er in slaagt om een nieuw stadion te zetten op relatief korte termijn. Een tweetal jaar geleden onthulde het haar stadionplannen en tijdens het tussenseizoen zal het nieuwe stadion ook officieel worden geopend.

Pittig detail: La Louvière zal op kunstgras spelen in het nieuwe stadion. Dit omdat zowel de mannen- als vrouwenploeg op het eerste veld zal trainen en spelen. In totaal zullen er zo'n 75 wedstrijden worden gespeeld per seizoen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Na STVV komt er dus een tweede synthetisch terrein in de Jupiler Pro League. Over het veld van Sint-Truiden vielen de negatieve commentaren van tegenstanders de voorbije seizoenen haast niet meer bij te houden. Moet ook La Louvière de nodige kritiek dulden? Of zal de kwaliteit van de nieuwe (kunst)grasmat ook de opponenten kunnen bekoren? De eerste speeldag van het nieuwe seizoen zal in het weekend van 25 juli worden afgewerkt. Mogelijks zien we dan meteen of het nieuwe veld warm onthaald wordt.