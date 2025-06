'Club Brugge doet er nog een schepje bovenop en heeft tweede miljoenendeal te strikken'

Het ligt al een week in de pijplijn en deze week zou het er dan toch van gaan komen. Een deal is nakend voor Ludovit Reis, zoveel lijkt ondertussen duidelijk. Blauw-zwart gaat wel flink in de buidel tasten voor hem.

Ferran Jutgla, Joel Ordonez, Maxim De Cuyper, Christos Tzolis, Ardon Jashari en Raphael Onyedika. Dat zijn maar een paar van de mogelijke vertrekkers bij Club Brugge deze zomer. Voor de laatste in het rijtje heeft Club Brugge al enkele weken een vervanger gevonden in de vorm van Ludovit Reis. Persoonlijk akkoord al langer beet Sinds eind mei heeft blauw-zwart een persoonlijk akkoord met de speler van Hamburg, dat promoveert naar de Bundesliga, maar de club heeft alle aanbiedingen afgewezen met als doel hem langer aan zich te binden. Maar volgens BILD zou de situatie aan het veranderen zijn. Een paar dagen geleden klonk het nog dat ze opnieuw aan tafel wilden zitten met blauw-zwart. Deze week witte rook Nu zou een deal ondertussen in de buurt komen. Een bod van 5,5 miljoen euro was nog onvoldoende voor Hamburg, maar Club Brugge zou er nog een schepje bovenop gedaan hebben. Ze gaan nu voor een bod van 6,5 tot 7 miljoen euro. Daarmee zouden ze wél in staat moeten zijn om Reis naar het Jan Breydelstadion te halen. In de loop van de week komt er witte rook.