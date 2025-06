Opmerkelijk ontslag in Italië: twee kandidaten met zeer verschillende stijlen om de situatie recht te zetten

Luciano Spalletti heeft zijn functie als bondscoach van Italië verlaten, twee dagen na een zware nederlaag tegen Noorwegen. De Federatie wil snel reageren en twee kandidaten tekenen zich al af om de Squadra Azzurra nieuw leven in te blazen.

Luciano Spalletti heeft zondag voor een verrassing gezorgd door zelf zijn ontslag als bondscoach aan te kondigen. Twee dagen eerder werd het Italiaanse nationale elftal met 3-0 verslagen door Noorwegen, een nederlaag die blijkbaar alles heeft versneld.

Ontslag aangeboden

Het vertrek van Spalletti opent nu een nieuw hoofdstuk voor het nationale team. De Italiaanse voetbalbond wil geen tijd verliezen. Het idee is om snel een opvolger aan te stellen die in staat is om stabiliteit terug te brengen en vooral een twijfelend team nieuw leven in te blazen.

Volgens Sky Sports zijn er twee namen in de running om het roer over te nemen: Stefano Pioli en Claudio Ranieri, de coach van AS Roma met Alexis Saelemaekers.

Moeilijke keuze

De keuze belooft lastig te worden. De een belichaamt tactische discipline, de ander absolute ervaring en kalmte in de storm. De bond zal snel moeten beslissen, want Italië heeft geen ruimte voor fouten meer na de nederlaag in Noorwegen. De Noren hebben 12 op 12, Italië 3 op 6 na een zuinige zege tegen Moldavië.

Eén ding is zeker: na het tijdperk van Spalletti hebben de Azzurri behoefte aan een echte leider om hun trots terug te vinden. Wie zal het zijn? Het antwoord zal niet lang op zich laten wachten.