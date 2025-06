Zulte Waregem-coach Vandenbroeck maakt zich ongerust: "Kan niet ontkennen dat ik hem er graag had bij gehad"

Promovendus Zulte Waregem heeft als eerste club uit de Jupiler Pro League de voorbereiding op het nieuwe seizoen hervat. Coach Sven Vandenbroeck riep zijn troepen deze week al opnieuw bijeen aan de Gaverbeek, maar had op inkomend vlak toch op meer gehoopt.

De zomermercato loopt stroef, en dat begint stilaan te wegen. “Ik ben tevreden met onze dossiers, maar ik had wel al iets verder willen staan qua transfers", klinkt het eerlijk bij Vandenbroeck in Het Nieuwsblad.

Tot nu toe konden de West-Vlamingen enkel doelman Brent Gabriël (Lokeren-Temse) verwelkomen. Enrique Lofolomo voegt zich pas later bij de groep door verplichtingen met Viktoria Keulen. Internationals Joseph Opoku en Ablo Traoré zijn intussen wel opnieuw aangesloten.

De trainer benadrukt dat hij nog één à twee extra versterkingen wil toevoegen, maar blijft ook nuchter. “We weten perfect waar we ons nog willen versterken. Ik ontken niet dat ik graag nog iemand zoals Nicolas Rommens erbij had gehad, maar ik zie ook dat de groep hongerig is en vol goesting terug begonnen is.”

Positief nieuws komt er alvast van het medische front. “Onze fysieke testen stellen me heel tevreden", aldus Vandenbroeck. “Voor de meeste jongens lagen die uitslagen duidelijk beter dan vorig jaar. Dat toont dat er goed gewerkt is in het tussenseizoen.”

Toch is de sfeer volgens Vandenbroeck opperbest. “De anciens pikken de draad moeiteloos weer op. Die jongens kennen elkaar door en door, en dat zie je meteen op training. We hebben vorig seizoen iets moois neergezet, en daar willen we op bouwen."