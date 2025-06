OFFICIEEL: KV Mechelen contracteert zoon van voormalige doelman en plukt talent weg bij Racing Genk

KV Mechelen heeft twee jonge doelmannen vastgelegd. Axel Willockx en Tijn Van Ingelgom, beiden 18 jaar, tekenden een contract bij de A-kern en zullen afwisselend spelen bij Jong KV en meetrainen met het eerste elftal.

KV Mechelen kwam zaterdag met dubbel goed nieuws. Twee jonge talenten hebben een contract getekend bij de A-kern van Malinwa.

Het gaat om Axel Willockx en Tijn Van Ingelgom, twee 18-jarige doelmannen. Willockx doorliep alle jeugdreeksen van KV Mechelen en blijft dus thuis.

Hij is bovendien de zoon van Ivan Willockx, die tussen 1996 en 2003 bij KV Mechelen actief was als doelman. 'Ivan speelde ook een belangrijke rol in de onderhandelingen rond de vereffening van Geel-Rood', klinkt het op de clubwebsite.

Van Ingelom komt over van KRC Genk, waar hij afgelopen seizoen bij de U18 in doel stond. Voor hem is het een terugkeer, aangezien hij enkele jaren geleden KV Mechelen verliet voor Racing Genk.

Ze zullen beurtelings in doel staan bij Jong KV. "In de schaduw van De Wolf en Miras kunnen deze jongens ervaring opdoen", zegt Tom Caluwé. "Het is de bedoeling dat ze permanent meetrainen met de a-kern en afwisselen tussen de wedstrijdselectie van die A-kern en Jong KV. Een mooie wisselwerking waar ze regelmatig wedstrijden kunnen spelen en tegelijk proeven van het echte werk bij de grote jongens."