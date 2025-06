Rudi Garcia liet hem afgelopen interlandperiode links liggen: Rode Duivel kan knappe transfer versieren deze zomer

Johan Bakayoko werd niet opgeroepen voor de Rode Duivels en mag van vakantie genieten. Bij PSV was zijn rol beperkt tijdens het seizoenseinde, en een transfer lijkt op komst.

De Rode Duivels moesten hun vakantie nog even uitstellen. Kort na het seizoenseinde volgde de eerste interlandperiode al. Daarin werd 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië en 4-3 gewonnen van Wales.

Sommigen moeten nu nog actief zijn op het WK voor club, de rest zal even van de vakantie kunnen genieten. Een speler die al iets vroeger vrij was, is Johan Bakayoko.

De winger van PSV werd niet opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia. Hij won met PSV de landstitel in Nederland, maar moest het wel met een invallersrol doen de laatste weken van het seizoen.

Een vertrek bij de Nederlandse topclub dringt zich dan ook op. Het Laatste Nieuws meldt nu dat de Belgische aanvaller op interesse van Bayer Leverkusen kan rekenen.

Hij is daar een van de drie opties om vooraan voor versterking te zorgen. Hij zou er mee het vertrek van Frimpong kunnen opvangen.