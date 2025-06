Vincent Kompany verrast met uitspraak na monsterzege op WK voor clubs

Vincent Kompany is een blije trainer na de 10-0 overwinning van Bayern München. Hij is tevreden over de ernst die zijn spelers hebben getoond.

Bayern München liet er geen gras over groeien: bij hun debuut op het WK Clubs tegen de amateurs van Auckland City FC, werd er met 10-0 gewonnen.

Met 33 schoten tegen 2 was de dominantie zoals verwacht: "Job done. We hebben een serieuze match gespeeld. We hebben gedaan wat we moesten doen."

"Het doelsaldo kan belangrijk zijn in de groep, dus winnen met tien doelpunten verschil was belangrijk", gaat hij verder, toch wel een opmerkelijke uitspraak. "Wanneer de tegenstander voor zijn doel blijft, is tien doelpunten scoren niet gemakkelijk."

Een sterke boodschap aan Benfica en Boca Juniors

Zelfs de tweede helft bracht positieve punten met zich mee: "Het hoogtepunt voor mij was de terugkeer van Jamal Musiala (die een hattrick scoorde na zijn invalbeurt). Het is een goede basis voor de rest van het tornooi", verheugt Kompany zich bij DAZN.

Een perfecte start van het tornooi: "De volgende wedstrijd tegen Boca Juniors zal het hoogtepunt zijn van de groepsfase. Een traditionele Europese club tegen een traditionele Zuid-Amerikaanse club. Zelfs als ik geen Bayern-trainer was, zou ik naar deze wedstrijd kijken. Het wordt een bijzondere match."

Vince The Prince werd ook gevraagd naar Kingsley Coman, die gelinkt wordt aan een vertrek en twee keer scoorde: "Het is een onderwerp waar ik op dit moment niet aan denk. Men spreekt over zijn kwaliteiten en we mogen niet vergeten dat hij belangrijke doelpunten maakt. Vandaag speelden alle aanvallers een goede wedstrijd. Als hij fit blijft, hebben we een winger van topniveau."