Hans Cornelis wacht op nieuwe kans: "Sta zelfs open voor het buitenland"

In februari kreeg Hans Cornelis zijn ontslagbrief bij tweedeklasser Lokeren-Temse. Onder zijn opvolger Stijn Vreven ging het met de fusieploeg veel beter. Ondertussen zit Cornelis nog steeds te wachten op een nieuwe uitdaging.

Hij loodste Lokeren-Temse naar de Challenger Pro League, maar daar ging het een stuk minder. Hans Cornelis kreeg de motor nooit echt aan de praat en dat resulteerde in zijn ontslag in februari. Sindsdien wacht hij op een nieuwe kans als coach.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws praat hij over zijn ambitie om terug aan de slag te gaan. "Ik wil graag terug ergens beginnen, maar dat lukt voorlopig niet. En dat is frustrerend", aldus de voormalige verdediger van onder meer Cercle Brugge.

Hoewel hij graag wil, heeft het er weinig schijn van dat er snel een aanbieding zal komen voor Cornelis. "Er is mij nog niets concreets aangeboden. Je vraagt je wel eens af of coach zijn in de tweede klasse wel iets voorstelt", gaat de ex-trainer van Lokeren-Temse verder.

Doordat er niet meteen iets uit de bus valt, voelt Cornelis ook aan dat hij het over een andere boeg moet gooien: "Voor mijn ontwikkeling is het misschien beter om als T2 aan de slag te gaan. Dat kan zowel in binnen- als buitenland zijn."

Enkele clubs zijn nog volop bezig met het samenstellen van hun technische staf. Onder meer KV Mechelen zoekt nog een assistent om het team rond Fred Vanderbiest te vervolledigen. Benieuwd of Cornelis de komende maanden alsnog een nieuwe uitdaging zal vinden.