Niet te pijnlijk? Hans Cornelis doet boekje open over ontslag bij Lokeren-Temse

In februari werd Hans Cornelis ontslagen bij Lokeren-Temse. Enkele maanden later hoopt hij snel weer ergens aan de bak te kunnen.

Na zijn ontslag bij Lokeren-Temse is het windstil bij Hans Cornelis. Geen enkele job werd hem tot nu toe aangeboden, zo laat hij weten in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Cornelis heeft het geweer dan ook van schouder verlegd. Hij wil voluit gaan voor een job als T2, maar ook die zijn blijkbaar dun gezaaid. Zelfs als dat in het buitenland zou zijn.

Een verrassende keuze, maar volgens Cornelis heeft het te maken met realistisch zijn. “Ik heb iets gepresteerd in Lokeren, vind ik. Dat zie ik niet terug in de kansen die zich voordoen”, is hij heel erg duidelijk.

Ook al werd hij bedankt bij Lokeren, toch leken heel wat spelers nog stevig in hem te geloven. “Als ik één frustratie heb, dan is het die wel. Mijn verhaal in Lokeren was niet op. Ik heb mijn taak niet afgemaakt”, gaat hij verder.

“Dat heeft het meeste pijn gedaan. Op geen énkel moment zagen de staf en de groep het niet meer zitten met mij. Mijn ontslag was niet de juiste keuze, vond ik. Er was nooit paniek”, besluit hij.

Cornelis bleef na zijn ontslag de Challenger Pro League volgen, maar naar wedstrijden van 'zijn' Lokeren-Temse kon hij helemaal niet kijken. Dat was veel te pijnlijk voor de ex-coach.