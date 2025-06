'Persoonlijk akkoord, clubs bijna rond: Ilias Sebaoui op weg naar deze club in de Jupiler Pro League'

Ilias Sebaoui, de 23-jarige Belgische aanvaller, staat op het punt Feyenoord te verlaten voor een terugkeer naar de Belgische Pro League.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Sebaoui al een persoonlijk akkoord bereikt met STVV, en de onderhandelingen tussen beide clubs bevinden zich in een vergevorderd stadium.

Sebaoui kwam in 2023 over van Beerschot naar Feyenoord, maar wist zich niet volledig te bewijzen in Nederland. Hij werd eerst uitgeleend aan FC Dordrecht, en afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij sc Heerenveen, waar hij in 30 Eredivisie-wedstrijden drie keer scoorde en één assist gaf.

Ondanks zijn potentieel lijkt hij niet in de plannen van Feyenoord-trainer Robin van Persie te passen, waardoor een definitieve transfer naar STVV een logische stap is.

Bij STVV ligt een vierjarig contract klaar voor Sebaoui, die zelf al groen licht heeft gegeven voor de overstap. Feyenoord en STVV onderhandelen nog over de transfersom, maar de verwachting is dat de deal spoedig afgerond zal worden.

Zo goed als rond: Sebaoui keert terug naar België

Interessant is dat Feyenoord een terugkoopclausule heeft bedongen, waardoor de club hem in de toekomst eventueel kan terughalen. Met deze transfer krijgt Sebaoui de kans om zich opnieuw te bewijzen in België en een belangrijke rol te spelen bij STVV.

Zijn snelheid en techniek maken hem een waardevolle aanwinst voor de club, die zich wil versterken voor het komende seizoen. Als alles volgens plan verloopt, zal hij binnenkort het shirt van STVV dragen en zijn carrière voortzetten in de Belgische competitie.