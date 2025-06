Grote verrassing! Voormalig kapitein Charleroi trekt naar Standard, ook doelman onderweg

Standard lijkt klaar te zijn om koopjes te jagen bij KV Kortrijk. Nayel Mehssatou zal waarschijnlijk niet de laatste aanwinst zijn die van de Kerels komt.

Standard vist in 1B en landt ex-aanvoerder van Charleroi

Zoals elk jaar duiken eersteklassers gretig in de vijver van gedegradeerde ploegen. Standard volgt dit stramien nu ook met een opvallende zet richting het recent gedegradeerde KV Kortrijk. Nadat het eerder al Nayel Mehssatou viseerde, schakelen de Rouches nu nog een versnelling hoger.

De volgende in het vizier: Marco Ilaimaharitra. De Madagassische middenvelder heeft zijn medische testen al afgelegd bij Standard. Hij zou een contract van twee seizoenen tekenen in Luik, met een optie op een derde jaar.

Voor Ilaimaharitra betekent dit een verrassende wending in zijn carrière. In de zomer van 2023 zat hij zonder club en trainde hij maandenlang mee met een team uit de Franse achtste klasse om fit te blijven. Pas afgelopen winter vond hij onderdak bij Kortrijk, waar hij zich meteen ontpopte tot een van de leiders in de degradatiestrijd.

Hoewel hij de West-Vlamingen niet kon redden, vielen zijn prestaties duidelijk op. Standard lijkt nu snel te handelen om hem binnen te halen en hem een nieuwe kans te geven op het hoogste niveau.

Toch veroorzaakt zijn mogelijke transfer vooral opschudding bij een andere club: Charleroi. Ilaimaharitra droeg zeven seizoenen lang het shirt van de Zebra's en was er jarenlang aanvoerder. Hij gold als boegbeeld in de Waalse derby's, waarin hij steevast op scherp stond tegen… Standard.

Dat hij uitgerekend nu richting Sclessin trekt, komt voor veel fans van Charleroi dan ook aan als een koude douche. Wat voor Standard een gerichte versterking is, voelt in het Zwarte Land aan als een kleine verraad.

En daarbij is het nog niet gedaan. Ook Lucas Pirard, die einde contract was bij Kortrijk, werd gespot op Sclessin. Hij zal waarschijnlijk de rol van reservedoelman op zich nemen.