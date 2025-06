De gemeente Molenbeek onderneemt actie: Is Daring Brussels straks niet meer welkom in eigen stadion?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De supporters van RWDM kennen gitzwarte tijden. Niet alleen zagen ze in allerijl de promotie richting Jupiler Pro League door hun neus geboord worden, de Brusselse club kondigde ook aan van naam te veranderen. Tot grote ontevredenheid bij de achterban.

Het zijn niet de meest prettige tijden om supporter van RWDM te zijn. Nadat de promotie richting eerste klasse in de laatste rechte lijn nog uit handen werd gegeven, kwam er eerder deze maand een nieuwe mokerslag.

Zo had de club beslist om voortaan door het leven te gaan als Daring Brussels. Dit om internationaal meer uitstraling te hebben. Een opmerkelijke reden, gezien de club in de Belgische tweede klasse voetbalt. De Brusselse achterban is misnoegd.

Ook de gemeente Sint-Jans-Molenbeek was niet te spreken over de beslissing van de club. De gemeente verhuurt namelijk het Edmond Machtensstadion aan RWDM, dat daar niet voor dient te betalen. In ruil daarvoor moet de club de gemeente Molenbeek promoten.

Door de naamsverandering is er geen Molenbeek meer te bespeuren in het logo van de tweedeklasser. En dus waren ze bij de gemeente in alle staten. Woensdagavond is op de gemeenteraad een motie goedgekeurd om de huidige overeenkomst stop te zetten als de clubnaam Daring Brussels blijft. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Wat de club nu zal doen, is nog niet geweten. Bij het behouden van de naam lijkt het dus niet meer (gratis) in het Edmond Machtensstadion te mogen spelen. Zullen ze een financiële compensatie treffen en zo hun thuishaven behouden? Of moeten ze op zoek naar een nieuw stadion?