KRC Genk-coach Thorsten Fink merkt opvallend verschil bij zijn spelers en doet al uitspraak over titelstrijd

KRC Genk wil deze zomer zijn kern behouden. Trainer Fink benadrukt het belang van continuïteit en merkt een opvallend verschil met afgelopen zomer.

KRC Genk wil zijn kern deze zomer zo goed mogelijk samenhouden. Trainer Thorsten Fink maakte afgelopen seizoen al vaak duidelijk dat er een basis werd gelegd voor het nieuwe seizoen.

Dit doet hij nu opnieuw. "We moeten verder bouwen op de basis die we afgelopen seizoen hebben gelegd", begint hij bij Het Nieuwsblad. "De spelers hebben nu een compleet ander gevoel dan vorig jaar rond deze tijd."

Het lijkt er nu ook op dat Racing Genk amper spelers van de A-ploeg zal zien vertrekken. In het contract van Mujaid Sadick staat een afkoopclausule, dus daar is niets zeker over. Verder zou alleen Tolu een nieuwe stap zetten.

"Na het einde van het seizoen daarvoor was alles wat negatief. Veel spelers wilden toen vertrekken door de mindere sfeer. Nu wil niemand de club verlaten", gaat Fink verder.

"En iedereen beschikt nu over dat tikkeltje extra ervaring. Natuurlijk willen we ook nu weer meestrijden om de titel. Dat zou fantastisch zijn", besluit de Genkse trainer.