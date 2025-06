Opmerkelijke moves op komst? Genk wil op deze twee plaatsen versterken

De strijd om de titel in de Jupiler Pro League zal ook dit seizoen opnieuw zeer interessant gaan worden. Ook bij KRC Genk denken ze nu al volop aan de nieuwe jaargang.

Bij Genk lijkt er uitgaand een en ander te gaan gebeuren. Zeker aan de mouw van Bilal El Khannous wordt nadrukkelijk getrokken. En voorin lijkt Tolu Arokodare op weg naar de exit.

Inkomende versterkingen?

Beide spelers lijken onhoubaar voor Genk deze zomer. En dus moeten er ook een aantal vervangers gaan komen voor de spelers die eventueel zouden verkassen.

Genk speelt volgend seizoen door de derde plaats in de competitie geen wedstrijden in de Champions League, maar lijkt wel klaar om zich verder te gaan wapenen met oog op de nieuwkomers.

Twee profielen nadrukkelijk op het verlanglijstje

Volgens Het Nieuwsblad zijn de troeven waar er op gemikt wordt dan ook een verdediger en een aanvaller - een mogelijke opvolger van Tolu Arokodare wat dat betreft ook meteen en immanent.

Verder staat er achterin ook nog een doelman op het verlanglijstje van Genk. Er is nog niet geweten of Mike Penders definitief zal verhuizen en dus kan het handig zijn om zo snel mogelijk een vervanger in huis te halen.