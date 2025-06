Voormalige sterkhouder van Club Brugge kan zes maanden na floptransfer naar... Turkije

Aangekomen bij Wolfsburg in januari, kan Skov Olsen de club al na slechts zes maanden verlaten. De Deense vleugelspeler trekt de interesse van Besiktas, terwijl hij maar weinig overtuigend was in de Bundesliga.

Skov Olsen heeft niet echt de tijd gehad om zich te vestigen in Duitsland. Aangekomen bij Wolfsburg in januari na zijn vertrek bij Club Brugge, zou de Deen de Bundesliga een halfjaar later al kunnen verlaten. Een snelle exit die duidt op een moeilijke aanpassing.

In twaalf competitiewedstrijden heeft hij slechts één doelpunt gescoord en één assist gegeven. Statistieken ver verwijderd van wat men van hem verwachtte. De speler leek nooit zijn plek te vinden in het Duitse systeem, ondanks zijn wens om het goed te doen.

Volgens Turkse bronnen is Besiktas geïnteresseerd in zijn profiel. Een ontmoeting met de speler staat op de planning, zonder dat bekend is of het om een uitleenbeurt of een definitieve transfer zal gaan.

Besiktas is op zoek naar versterking op de vleugels en Skov Olsen zou een interessante kans kunnen zijn. Ondanks een stille periode in Duitsland is zijn talent niet verdwenen. Hij blijft in trek op de markt.

Wolfsburg zal waarschijnlijk geen bezwaar maken tegen een vertrek. Op 25-jarige leeftijd zou de Deen een nieuwe kans kunnen wagen, dit keer in Turkije. Een herstart die hem zou kunnen helpen om weer in vorm te komen en vertrouwen te herwinnen.