🎥 Ciao Ciro: De vijf sleutelmomenten uit een carrière die alle verwachtingen oversteeg

Dries Mertens heeft daadwerkelijk zijn laatste professionele wedstrijd gespeeld. Dat liet hij zelf weten via een videoboodschap. De 38-jarige Leuvenaar kan bijzonder trots zijn op wat hij heeft bereikt.

Dries Mertens heeft het zelf aangekondigd: Als hij de galawedstrijd zal spelen die georganiseerd wordt door zijn voormalige teamgenoot Marek Hamsik, zal het zijn als gepensioneerde speler. De voormalige Rode Duivel had het nog niet officieel aangekondigd, maar hij hangt zijn voetbalschoenen wel degelijk aan de haak na zijn laatste seizoen bij Galatasaray. Dit is een gelegenheid om vijf hoogtepunten uit een carrière die geen gelijke kent, te herinneren.

1 juli 2007: Nederland boven België om door te breken

Opgeleid bij Anderlecht tot zijn 16de, brak Dries Mertens daar niet door vanwege zijn kleine gestalte, wat als een te groot nadeel werd beschouwd in het professionele voetbal. Dit schrok de toenmalige coach van KAA Gent, Georges Leekens, niet af om hem in 2003 aan te werven, maar ook daar was de weg naar het A-team geblokkeerd. Het was in Aalst dat hij zijn eerste stappen zette in een eerste elftal... in de derde afdeling.

Niet naar waarde geschat in eigen land, koos de inwoner van Leuven de meest begane weg om terug te vechten, die naar de andere kant van de grens in Nederland. In 2006 kwam hij bij AGOVV, in de tweede divisie. Bij Apeldoorn ontmoette hij voor het eerst John Van den Brom, destijds ook nog onbekend in het Belgische voetbal.

Net als Nacer Chadli, die een jaar later zou aansluiten, kreeg Mertens meer zelfvertrouwen in Nederland, iets wat het Belgische voetbal hem nooit had gegeven. In 2009 was hij klaar voor de grote stap en waagde hij zijn kans in de Eredivisie bij FC Utrecht.

2011: het jaar van de opkomst in het Belgische voetbal

Vijf jaar na zijn vertrek uit België via de achterdeur, maakt Dries Mertens naam tot ver over de landsgrenzen. Zijn tweede seizoen met 10 doelpunten en 17 assists bij Utrecht leverde hem een prestigieuze transfer op naar PSV Eindhoven, waar hij zich ook daar als basisspeler vestigde.

Mertens maakt zelfs voor het eerst zijn opwachting bij de Rode Duivels. Na hem bij Gent te hebben gekend, laat Georges Leekens hem debuteren in een vriendschappelijke wedstrijd die eindigde in een 1-1 gelijkspel tegen Finland in het oude Jules Otten-stadion, de thuishaven van Gent. Qua symboliek kan dat tellen.

Met een eerste seizoen bij PSV met 27 doelpunten en 21 assists in alle competities, was Dries Mertens verre van een eendagsvlieg. Samen met een zekere Eden Hazard bleef hij ook plezier maken in de selectie, waardoor ze combinaties creëerden die de Belgische supporters nog veel vreugde zouden bezorgen, met zijn eerste doelpunt tijdens een geweldige avond tegen Nederland, bij een 4-2 overwinning.

17 juni 2014: een groots moment voor de gouden generatie

Na zijn transfer naar Napoli en een goed eerste seizoen, begon Dries Mertens ondanks alles als supersub onder Marc Wilmots aan het Wereldkampioenschap 2014. Toch was het hij die de gouden generatie hun allereerste overwinning op een groot internationaal toernooi bezorgde, de eerste voor België sinds het Wereldkampioenschap 2002.

Onder Algerijnse druk (die leidden na een strafschop begaan door Jan Vertonghen op Islam Slimani), vertrouwden de Duivels op hun bank in de tweede helft. Na de gelijkmaker van Marouane Fellaini, scoorde Mertens tien minuten voor tijd een beslissende goal na een bliksemsnelle counter die begon bij Eden Hazard.

Een even belangrijk als symbolisch doelpunt voor Dries Mertens, die snel één van de meest geliefde spelers van deze nieuwe generatie werd. Zijn glimlach, vastberadenheid, balgevoel: Ciro werd al snel de lieveling van de Belgische fans. Zijn liefdesverhaal met het nationale team duurde tot 2022. Net als Toby Alderweireld of Eden Hazard behoort hij tot die kernspelers waarvan het laatste optreden dateert van die fatale wedstrijd tegen Kroatië op het WK in Qatar. In totaal heeft Mertens België 21 doelpunten opgeleverd, waarbij hij zelfs de grens van 100 interlands heeft overschreden.

Oktober 2016: een blessure die alles verandert

Ook bij Napoli, en zelfs nog meer, was de kleine vleugelspits een icoon geworden. Maar het was pas in zijn derde seizoen bij de club dat hij zijn status veranderde. De ontmoeting met Maurizio Sarri? Ja, maar het was vooral een blessure die de lotsbestemming van Dries Mertens daadwerkelijk veranderde, namelijk die van Arkadiusz Milik.

De Poolse aanvaller was net gearriveerd bij Napoli voor 32 miljoen euro vanaf Ajax. Maar in oktober raakte hij geblesseerd aan zijn kruisband. Sarri zocht naar oplossingen en probeerde een optie die Italië schokte: Mertens als valse nummer negen neerzetten. Bingo.

De Rode Duivel werd getransformeerd door deze positiewisseling en beleefde het seizoen van zijn leven, met maar liefst 34 doelpunten. Tot 2019 zou hij niet onder de grens van 15 goals per seizoen in de Serie A zakken, met enkele doelpunten van wereldklasse. Naast zijn prestaties verdiende hij door zijn liefde voor de stad Napels een grenzeloze bewondering van de fans. Hij miste uiteindelijk alleen de Scudetto... die het team zou winnen in het seizoen na zijn vertrek uit Napels.

8 augustus 2022: het begin van zijn laatste liefde

Zijn vertrek bij Napoli werd drie jaar geleden bezegeld, met de titel van topscorer aller tijden van de club (148 doelpunten). Op 35-jarige leeftijd koos Mertens voor een net zo gepassioneerde club om de laatste drie seizoenen van zijn carrière te spelen. Zoals bij Napoli nam hij op grootse wijze afscheid van Galatasaray aan het einde van dit seizoen.

Terwijl sommigen op het einde van hun carrière naar Turkije kwamen om het rustig aan te doen en geen risico's te nemen, heeft Mertens tot het einde zijn carrière alles gegeven. Zijn 25 doelpunten en 44 assists in 136 wedstrijden in het shirt van Gala, en de liefde voor de club die hij heeft doorgegeven aan zijn zoon Ciro, hebben ook allemaal bijgedragen aan de heldenstatus die hij in Turkije heeft gekregen.

Op 38-jarige leeftijd zal Dries Mertens nu kunnen genieten van een welverdiend pensioen.. Anderlecht had misschien gelijk over zijn beperkte lengte, maar had waarschijnlijk niet voorzien dat zijn voormalige talent 292 doelpunten, 225 assists en tien collectieve trofeeën zou behalen. Ciao, artiest.