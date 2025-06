WK voor clubs: Man City draait Al Ain door de gehaktmolen, Jeremy Doku blijft 90 minuten op de bank

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City heeft ook zijn tweede groepswedstrijd op het WK voor clubs gewonnen. Al Ain, een team uit de Verenigde Arabische Emiraten, kreeg een bolwassing van de club uit Manchester.

Na de 2-0 zege tegen Wydad Casablanca, waarin landgenoot Jeremy Doku tot scoren kwam, moest Manchester City in de nacht van zondag op maandag een tweede keer opdraven op het WK voor clubs. Dit keer was Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten de tegenstander.

Van een wedstrijd was er nooit echt sprake. Na zeven minuten brak City de wedstrijd al open dankzij een heerlijk stiftertje van Ilkay Gündogan. Nog voor het halfuur stond het al 2-0. Claudio Echeverri kon via een rechtstreekse vrije trap zijn eerste doelpunt voor de Citizens scoren.

In de toegevoegde tijd van de eerste helft stond het zelfs al 3-0. Het was Erling Haaland die vanop de penaltystip voor een derde treffer tekende. En zo was de partij halfweg al helemaal beslist.

Jeremy Doku was aandachtig toeschouwer van het spektakel. Hij kwam niet in actie en zag dat zijn ploegmaats nog drie keer wisten te scoren na de pauze. Gündogan scoorde zijn tweede doelpunt van de avond, Bobb en Cherki legden de 6-0 eindstand vast.

Voor City dus een tweede zege in evenveel wedstrijden in groep G. Net als Juventus zijn ze al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Donderdag mogen ze in een rechtstreeks duel met de Italianen uitmaken wie de groepswinst pakt. Wydad en Al Ain zijn uitgeschakeld.