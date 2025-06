Het geloof in hem blijft groot: 'OH Leuven kan jaar langer op talent rekenen'

OH Leuven heeft duidelijkheid: Jovan Mijatovic blijft ook volgend seizoen op huurbasis bij de club. De Servische spits krijgt zo een nieuwe kans om zich te bewijzen onder coach David Hubert

OH Leuven besloot onlangs om David Hubert als hoofdcoach aan te stellen. Het echte werk is nu begonnen voor de voormalige Anderlecht-trainer.

Op maandag leidde hij zijn eerste veldtraining. Er zijn nog een aantal spelers waarvan de toekomst onzeker is bij de club, optimaal is het dus nog niet voor Hubert.

Een dossier dat wel zeker is, is dat van Jovan Mijatovic. De Servische spits werd afgelopen seizoen in januari gehuurd van New York City FC.

Mede dankzij blessures kwam hij slechts zeven keer in actie voor OH Leuven. Hij was goed voor één doelpunt. Maar de fans zullen nog van hem kunnen genieten.

Het Nieuwsblad meldt dat Mijatovic ook volgend seizoen wordt gehuurd. De 19-jarige spits kan zijn ontwikkeling voorlopig dus verderzetten bij de Leuvenaars.