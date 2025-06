Ontdek waarom Cercle Brugge koos voor Luciano Murchio in plaats van Tim Matthys

Het pleit is inmiddels beslecht: Cercle Brugge heeft niet Tim Matthys maar wel Luciano Murchio aangesteld als nieuwe technisch directeur. De Mexicaan maakte al deel uit van de Vereniging en krijgt nu dus nog meer verantwoordelijkheid.

Na het ontslag van Rembert Vromant, vanwege de teleurstellende resultaten van vorig seizoen, kwam Murchio meteen in beeld om hem op te volgen. In zijn vorige functies als Head of Scouting en Assistant Technical Director had hij zijn waarde bewezen. De 28-jarige man uit Noord-Amerika deed dus al mee zijn zegje over de transfers.

Hij werkte ook nog samen met Carlos Aviña, zijn landgenoot die ook al technisch directeur geweest is bij Cercle. Alles wees er op dat Murchio een stapje hogerop kon zetten, tot plots een vijftal dagen geleden de naam van Tim Matthys circuleerde als mogelijk nieuwe TD. Inmiddels hakte Cercle de knoop door en koos het toch voor Murchio.

CEO verklaart keuze Cercle Brugge

"Na grondige gesprekken met verschillende kandidaten, viel onze finale keuze uiteindelijk op Luciano. Hij kent Cercle, begrijpt onze sportieve visie en is bovendien vertrouwd met de Jupiler Pro League", is de officiële verklaring van CEO Klaas Reynaert. Daar kunnen we ook uit afleiden waarom het Murchio en niet Matthys geworden is.

Ze steken het bij Cercle niet weg dat ze met meerdere kandidaten spraken. Matthys is uiteraard ook vertrouwd met de JPL, na passages als hoofd scouting bij KVM en Gent en (mede)verantwoordelijk te zijn voor het sportieve beleid bij Anderlecht en Mechelen. Weten wat leeft binnen Cercle en de kennis van de visie gaf de doorslag.

Geen zin in avontuur na saga rond Storck

Door het verschil in visie moest al afscheid genomen worden van Bernd Storck. Dat zal Cercle aangemoedigd hebben om op andere posities zo weinig mogelijk risico's te nemen. In de Mexicaanse media is de aanstelling van Murchio alvast groot nieuws. Hij was ook één van de opvallende aanwezigen bij de eerste training van Cercle.