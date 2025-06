Baro doet boekje open over de positie Vidarsson, Leko pakt gepasseerde spelers keihard aan

KAA Gent ondergaat ook deze zomer de nodige transformatie. Een opvallend gegeven is alvast dat Arnar Vidarsson uit beeld is.

Ivan Leko deed zijn voorstelling bij KAA Gent, maar daarin repte hij met geen woord over sportief manager Arnar Vidarsson. Hij zou ook niet betrokken geweest zijn in de keuze van de trainer.

Michel Louwagie en Kjeld Fort maakten de keuze voor de nieuwe coach, zo klinkt het bij Het Nieuwsblad. In een interview spreekt voorzitter Sam Baro klare taal over de positie van Arnar Vidarsson.

“Hij is helemaal niet naar het achterplan geduwd”, zei Baro over Vidarsson. “Dat is een verkeerde indruk. De sportief manager is er nog steeds en dat zal hij morgen ook zijn.”

Spelers die niet mee willen moeten vertrekken bij KAA Gent

Kjeld en Michel hebben een tijdelijke opdracht tot eind augustus, om een aantal zaken op te kuisen, en dan zien we wel verder. De taken zijn altijd verdeeld geweest. Nu ook”, is hij heel erg duidelijk.

Met Stefan Mitrovic en Archie Brown zijn er nog twee spelers over die vorig seizoen niet meer in de A-kern werden opgesteld. Ivan Leko liet er geen gras over groeien.

“Ik heb voor iedereen dezelfde boodschap, van Mitrovic, Brown tot Samoise en Gilles De Meyer. Wie wil blijven, is welkom. Wie niet meer bij ons wil zijn, daar is de deur. Je hebt je transferprijs en je kan vertrekken”, besloot de kersverse trainer van de Buffalo’s.