Meer dan enkel een nieuw nummer voor paars-wit: Stromae komt met verrassend project bij Anderlecht!

Naast het schrijven van een nieuw lied voor paars-wit zou Stromae ook hebben samengewerkt aan het ontwerpen van het nieuwe shirt van Anderlecht! Het resultaat daarvan zal binnenkort te zien zijn.

"Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion! Allez, allez, allez, allez, we are the champions we are the champions." Deze woorden zijn uiteraard niet onbekend voor u als u een supporter bent van paars-wit.

Nieuwe muziek

De muziek van de Grote Jojo weerklinkt al vele jaren in het Lotto Park. Volgend seizoen zal deze worden vergezeld door een ander nummer, de nieuwe versie van "Anderlecht kampioen" van Stromae.

Naast dit nieuwe lied zou de bekende zanger ook hebben samengewerkt aan iets anders. Hij zou hebben deelgenomen aan het ontwerpen van een van de shirts van Anderlecht voor het komende seizoen, volgens La DH Les Sports+.

En ook nieuwe truitjes

Dit shirt zou binnenkort worden onthuld. Aanstaande zaterdag zullen de spelers hun eerste oefenwedstrijd spelen tegen WS Lauwe.

De Brusselaars maken daarna al snel hun terugkeer in de officiële competitie op 24 juli. Thuis zal Anderlecht de tweede kwalificatieronde voor de Europa League spelen tegen BK Häcken of Spartak Trnava. Tegen dan moeten we de nieuwe truitjes ook zeker al een keertje gezien hebben.