Renovatie is bijna klaar: Op deze datum keert Barcelona terug naar Camp Nou

Het Spaanse FC Barcelona speelt al enkele seizoenen niet meer in de vertrouwde thuishaven Camp Nou. Door renovatiewerken moesten de Catalanen tijdelijk uitwijken naar een ander stadion. Nu mogen ze zich opmaken voor de langverwachte terugkeer.

Na het behalen van de Spaanse titel en beker, is het bij FC Barcelona uitkijken naar het volgende seizoen. En dat zal er opnieuw één zijn waarin ze in het vertrouwde Camp Nou zullen spelen.

Dat was de voorbije seizoenen niet het geval. Door renovatiewerken, met een kostenplaatje van anderhalf miljard euro, aan Camp Nou moest Barcelona tijdelijk uitwijken naar het Olympisch stadion van Barcelona, het Estadí Olímpic Lluis Companys (beter gekend als Montjuíc).

Maar nu lijken de werken aan Camp Nou stilaan klaar te zijn. Althans, nog niet helemaal, maar Barcelona kan komende zomer haar eerste wedstrijd in het vernieuwde stadion alvast afwerken. Dat heeft de club laten weten via de officiële kanalen.

Op 10 augustus staat de langverwachte terugkeer gepland. Dan spelen de Catalanen hun jaarlijkse Joan Gamper Trofee, een gerenommeerde oefenpot tegen een (doorgaans) buitenlandse tegenstander. Wie die tegenstander zal zijn, is nog niet geweten.

Voorafgaand aan het vorige seizoen verloor Barcelona die Joan Gamper Trofee nog tegen het Franse AS Monaco. Na de officiële opening zal Barcelona volgend seizoen volledig afwerken in Camp Nou. Door de werken is de totale capaciteit van het stadion uitgebreid van 99 duizend naar 105 duizend zitjes.