🎥 Daar is Julien Duranville weer: voormalig toptalent van Anderlecht schiet weer in actie bij Borussia Dortmund

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Julien Duranville bleef op de bank van Borussia Dortmund tijdens de eerste twee wedstrijden van het WK voor clubs. Eindelijk, tegen Ulsan Hyundai, mocht hij invallen voor een flink halve uur.

Het seizoen 2025-2026 moet het seizoen worden waarin Julien Duranville (19 jaar) eindelijk speeltijd begint op te bouwen. Nu het voormalige wonderkind van RSC Anderlecht naar verluidt zijn herhaaldelijke blessures achter zich heeft gelaten, moet Duranville een stap vooruit zetten.

Helaas heeft zijn coach dit seizoen niet vaak op hem gerekend. Hoewel hij sinds november fit is, heeft de Rode Duivel slechts 12 Bundesliga-wedstrijden en 9 Champions League-wedstrijden kunnen spelen, meestal voor slechts enkele minuten aan het einde van de wedstrijd.

Julien Duranville vs Ulsan - Club World Cup



Ingevallen in de 58e minuut



🇧🇪⚡️pic.twitter.com/vgPqIdCiUf — charlie (@chazzurri) 25 juni 2025

Tijdens het WK voor clubs, waar men verwachtte dat coaches hun team zouden laten roteren, was hetzelfde verhaal te zien in de eerste twee wedstrijden: Niko Kovac liet Julien Duranville op de bank zitten tijdens beide wedstrijden.

Maar afgelopen nacht liep het anders. Tijdens de overwinning van Borussia Dortmund tegen Ulsan Hyundai, een Zuid-Koreaanse club, kreeg Duranville een goed halve uur speeltijd als invaller.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te doen waar hij het beste in is: zijn tegenstander uitdagen en voor gevaar zorgen met enkele versnellingen. Hoewel hij niet beslissend was, heeft de Belg meerdere keren dreiging gecreëerd. Genoeg om Kovac te overtuigen?