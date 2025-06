Een kans om te grijpen voor JPL-clubs? 'Eindelijk beterschap op komst voor Divock Origi na drie verloren jaren'

Divock Origi is slechts 30 jaar oud, en toch lijkt het bijna alsof zijn carrière achter hem ligt. De aanvaller van AC Milan is van de radar verdwenen.

Toen hij Liverpool verliet in 2022, had Divock Origi het imago van een echte held in Anfield, geliefd bij de supporters en door Jürgen Klopp. Maar de Belgische doelpuntenmaker kreeg weinig speeltijd bij Liverpool, ook al haalde hij er telkens het maximale uit. Men dacht dat zijn overstap naar AC Milan ideaal zou zijn om eindelijk een stap hogerop te zetten.

Maar niet alles verliep zoals gepland. Het eerste seizoen van Origi, ondanks meer speeltijd in vergelijking met Liverpool, was teleurstellend met 2 doelpunten in 36 wedstrijden. Het volgende seizoen werd hij uitgeleend aan Nottingham Forest waar hij een totale flop was (22 wedstrijden, één doelpunt).

Contractontbinding voor Origi?

En daarna? Origi lijkt zijn lot te aanvaarden. Verwezen naar het B-team van AC Milan en zelfs gedwongen om alleen te trainen, speelde de Belgische aanvaller geen enkele minuut afgelopen seizoen. Goed betaald, wachtte hij op een oplossing en was niet gehaast om zijn contract op te geven.

Hoewel hij soms gelinkt werd aan de MLS, Saoedi-Arabië en zelfs (vaag) aan een terugkeer naar België, staat Divock Origi nog steeds onder contract bij Milan tot 2026. Maar Italiaanse bronnen, waaronder Gianluca Di Marzio, beweren dat de voormalige Liverpool-speler afgelopen donderdag met het bestuur heeft samengezeten om te praten over de voorwaarden voor het ontbinden van zijn contract.

Dit zal niet gemakkelijk zijn, want Origi verdient 4 miljoen euro per jaar: hij zal zijn laatste contractjaar niet zonder financiële compensatie opgeven. Maar Milan en de speler zouden tot een akkoord moeten komen, en Divock Origi, op 30-jarige leeftijd, zou eindelijk weer voetballer kunnen worden. Wie grijpt deze kans? Een club uit België misschien?