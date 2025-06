Nieuw contract van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr tart alle verbeelding: dit waanzinnige bedrag kan hij verdienen

Cristiano Ronaldo heeft een nieuw contract getekend bij Al-Nassr. Wat hij er gaat verdienen tart alle verbeelding.

Cristiano Ronaldo, die ondertussen al 40 jaar oud is, denkt nog steeds niet aan stoppen. De Portugese ster tekende een nieuw contract bij Al-Nassr.

The Sun meldt dat het om het grootste contract ooit gaat in de sportwereld. Als we de cijfers bekijken, kunnen we dat maar al te goed geloven.

Om te beginnen krijgt Ronaldo aan basisloon van ruim 200 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op ongeveer 4 miljoen euro per week. Ongelooflijk dus.

Maar daar blijft het niet bij. Hij krijgt een tekenbonus van ongeveer 29 miljoen euro, wat 44,5 miljoen euro kan worden als hij een tweede seizoen blijft. Ronaldo wordt ook mede-eigenaar van de club: hij krijgt 15% van de aandelen, ter waarde van ongeveer 33 miljoen euro.

Bovendien krijgt hij zo'n 93.000 euro per doelpunt en 47.000 euro per assist. De aanvaller krijgt 16 mensen die full-time voor hem werken, een budget van meer dan 4 miljoen euro om te reizen met een privéjet en bijna 70 miljoen euro beloofd aan sponsordeals. Op twee jaar tijd zou hij dus zo'n 570 miljoen euro kunnen verdienen.