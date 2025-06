'Dopingzondaar en ex-wereldkampioen staat op punt om te tekenen bij nieuwe club'

De kans is groot dat Paul Pogba voor de eerste keer sinds 3 september 2023 binnenkort weer op het voetbalveld zal verschijnen.

In 2023 testte Pogba, toen middenvelder bij Juventus, positief op het gebruik van doping en werd hij geschorst voor een periode van 4 jaar. Die schorsing werd achteraf nog bijgesteld naar 1,5 jaar en is ondertussen verlopen.

En dus was het een kwestie van tijd vooraleer de eerste geruchten de ronde zouden doen omtrent een terugkeer van Pogba in de voetbalwereld. De voormalige wereldkampioen van 2018 zal dat niet doen in de luwte om aan de weg terug te timmeren maar wel bij AS Monaco.

Officieel is het nog niet maar de 32-jarige middenvelder en ex-speler van Manchester United streek eerder deze week wel neer in Nice om door te rijden naar Monaco en er zijn medische testen af te leggen. Verwacht wordt dat hij eerstdaags officieel voorgesteld zal worden door de Franse club.

Pogba niet enige naam

En Monaco pakt meteen stevig door want ook voormalig toptalent Ansu Fati staat op het punt om te tekenen in het prinsendom. De winger, ooit nog 80 milljoen euro waard, zou van Barcelona naar Monaco trekken. Bij de Catalanen maakte Fati al even geen speelminuten meer.