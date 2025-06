Een ideetje voor de Jupiler Pro League? Premier League gaat met heel bijzondere interviews komen in nieuw seizoen

In Engeland gaat er binnenkort iets bijzonder gebeuren. En dat zou wel eens voor een revolutie kunnen zorgen in de manier waarop voetbal zal beleefd worden. Benieuwd wat het in de praktijk zal opleveren.

We kunnen ons nog wel vaag de jaren '70 en '80 herinneren, toen er nog gewoon interviews konden zijn onder de douche. Sindsdien is er echter veel veranderd. Doorbraak in mediabeleving? Er kwam mediatraining, er kwamen regelgevingen en enkel in de mixed zone kan je op dit moment nog interviews afnemen. Meestal worden er door de clubs een tweetal mensen naar voren geschoven, spreken met zomaar iemand is al lang niet meer zo makkelijk als vroeger. In Engeland hebben ze nu wel een vreemd plan opgevat. Sky Sports en TNT Sports hebben er namelijk heel wat extra rechten weten te verwerven. Op die manier mogen ze onder meer filmen in de kleedkamers. Interviews met wisselspelers Maar misschien nog opvallender: ze zullen nu ook interviews mogen afnemen met wisselspelers. Als een speler naar de kant moet, dan kan hij vanaf heden worden geïnterviewd in de Premier League. Al is natuurlijk de vraag of de meeste spelers die gewisseld worden het gaan zien zitten om meteen een camera onder hun neus geschoven te krijgen. Het kan in ieder geval wel interessante beelden opleveren.