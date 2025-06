Sporting Hasselt maak STVV het bijzonder moeilijk: Wouter Vrancken trekt duidelijke conclusies

Sporting Hasselt heeft het STVV bijzonder moeilijk gemaakt in een oefenwedstrijd. Coach Wouter Vrancken trekt duidelijke conclusies.

STVV heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen gespeeld tegen Sporting Hasselt. De Truienaars wonnen met 1-2, maar nog niet alles liep zoals coach Wouter Vrancken het graag ziet.

Tuur Dierckx, zomeraanwinst van 'de Spor', opende de score na zo'n 20 minuten spelen. Mbalanda hing de bordjes pas op het uur weer gelijk. Vanwesemael kon kort nadien uiteindelijk het verschil maken door de 1-2 te scoren.

Dat Sint-Truiden nog niet op niveau is, begrijpt Wouter Vrancken. "Vrijdag zijn we zelfs moeten overschakelen naar een recuperatietraining, omdat we echt tot op het randje gingen. Maar het is natuurlijk ook zaak om geen blessures op te lopen", opende de coach bij Het Belang van Limburg.

"Voorlopig lukt dat goed. De echte scherpte is er niet, maar dat is doodnormaal. Het veld lag er niet in ons voordeel bij. Het was heel stroef, waardoor snelheid brengen onmogelijk werd. Maar goed, het is altijd leuk als je uiteindelijk wint."

"Er zijn zeker fases waarin we beter konden doen, ook zo bij het tegendoelpunt van Hasselt. Maar uit een wedstrijd als deze kunnen we zeker volop nuttig analyseren. De volgende dagen passen we het uurschema trouwens aan aan de hitte, maar we werken keihard verder", besliut hij.