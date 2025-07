Belgische voetbalbond kiest dan toch voor continuïteit

De laatste jaren heeft de Belgische voetbalbond veel veranderingen doorgemaakt op regelmatige basis. Een slechte gewoonte die men bij de federatie wil stoppen: Peter Willems, CEO van de KBVB, verlengt.

Aangekomen in februari 2024 bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond als directeur arbitrage werd Peter Willems later tot sportief directeur benoemd, een functie die snel gekoppeld werd aan die van CEO. Een rol waarin hij de Raad van Bestuur wist te overtuigen: Willems heeft zijn contract bij de federatie verlengd tot 2028.

Continuïteit van belang

"Ik zal deze reis voortzetten met dezelfde motivatie als op de eerste dag, met het Directiecomité en met al mijn collega's van onze verschillende afdelingen, de ACFF, Voetbal Vlaanderen en de Pro League," zei Willems in een verklaring van de KBVB.

"Het is en blijft een eer om te werken voor de grootste sportfederatie van het land. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet in complexe dossiers en ik wil op deze weg voortgaan."

Commerciële uitbouw?

"Er zijn nog vele mogelijkheden, met name op het gebied van vrouwenvoetbal en commercieel vlak. Ik kijk er nu al naar uit om een nieuw hoofdstuk te schrijven met ons hele team en om onze federatie sterker te maken."

De voorzitter van de KBVB, Pascale Van Damme, reageerde ook enthousiast op wat een "versterking van de stabiliteit binnen de federatie" betekent: "Met zijn team heeft hij laten zien dat hij moeilijke dossiers aankan. Het financiële dossier is daar een goed voorbeeld van. Met zijn jarenlange ervaring in de sportwereld, zijn grote interesse in het vrouwenvoetbal en zijn passie voor marketing en verkoop was het voor ons duidelijk dat we deze continuïteit moesten waarborgen."