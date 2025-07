Schokgolf door het voetbal: Liverpool-speler om het leven gekomen bij auto-ongeval

Tragisch nieuws uit de Premier League. Liverpool-aanvaller Diogo Jota zou zijn omgekomen bij een auto-ongeval. Dat melden Spaanse media.

Diogo Jota, een Portugees van 28, zou volgens verschillende Spaanse media om het leven zijn gekomen na een ongeval met de wagen. Jota is een speler van Liverpool, waarmee hij het afgelopen seizoen kampioen werd in de Premier League.

Details zijn er nog niet gekend over de omstandigheden van het ongeval. Jota zou op vakantie zijn geweest in de Spaanse provincie Zamora, maar daar zou hij dus slachtoffer geworden zijn van een fataal verkeersongeval.

De aanvaller van Liverpool speelde al enkele seizoenen voor The Reds. Hij ruilde in de zomer van 2020 Wolverhampton Wanderers in voor het mytische Anfield. Daar won Jota afgelopen seizoen voor het eerst de Premier League, nadat hij er ook al de FA Cup wist te winnen.

Voor zijn carrière in Engeland maakte Jota furore in eigen land bij FC Porto. Hij droeg ook 49 keer het shirt van het Portugese nationale elftal, waarin hij 14 keer wist te scoren.

De Portugees stapte enkele dagen geleden nog maar in het huwelijksbootje met zijn partner Rute Cardoso. Jota laat een vrouw en drie kinderen na.