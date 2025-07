'Uitzondering op komst? Club Brugge gaat diep in het arsenaal tasten om topspeler in te lijven'

Heel wat spelers van Club Brugge staan in het uitstalraam. En dus is de vraag wat er inkomend gaat gebeuren bij blauw-zwart. Het zou wel eens spannend kunnen gaan worden, want de miljoenen mogen vloeien.

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht waren bij de teams zijn die wel wat zagen in Aleksandar Stanković. Die speelde afgelopen seizoen op uitleenbasis van Internazionale voor Luzern. Grote marktwaarde De jonge middenvelder, zoon van Dejan Stankovic, zou de vervanger moeten worden bij Club Brugge van Ardon Jashari. Als Club Brugge en AC Milan tot een akkoord komen over de overgang van Ardon Jashari, kunnen de Bruggelingen met de nodige centen op zoek naar een volwaardige vervanger. Stankovic kent een marktwaarde die boven de tien miljoen euro ligt, waardoor Anderlecht al afhaakte. Stuttgart ziet ook wel wat in de speler, maar zou ondertussen ook al een paar andere spelers op het oog hebben. Geldbuidel bovenhalen Club Brugge was van plan om op zich niet al te veel miljoenen uit te geven, maar het zou uitzonderingen op de regel willen en kunnen maken. Volgens Het Nieuwsblad zou er wel eens de geldbuidel kunnen worden bovengehaald voor een speler als Stankovic. Op die manier willen ze alles op alles zetten om de opvolger van Jashari in te lijven.