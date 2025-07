📷 Uitvaart van tragisch omgekomen Liverpool-speler Jota levert pakkende beelden op

Twee dagen geleden kwam er tragisch nieuws uit de Premier League. Liverpool-aanvaller Diogo Jota kwam samen met zijn broer om in een tragisch auto-ongeval. Zaterdag was er al de uitvaart en dat zorgde voor heel wat moeilijke momenten.

De parochiekerk van Gondomar was veel en veel te klein voor de uitvaart van Diogo Jota. De Portugees kwam twee dagen geleden om het leven en werd nu al ten grave gedragen samen met zijn broer André Silva.

De weduwe van Jota - Rute Cardoso - kwam in het wit en liep achter de kist van haar man, met wie ze pas twee weken geleden was getrouwd. Jota laat ook drie kinderen na.

Het werd een pakkend afscheid, met een grote delegatie van Liverpool ook onder meer. Zijn ploeg heeft ook beslist om later met de voorbereiding op de nieuwe jaargang te beginnen.

Afscheid van een topper

Diogo Jota was een Portugees van 28 en werd afgelopen seizoen nog kampioen met Liverpool. De aanvaller van Liverpool speelde al enkele seizoenen voor The Reds.

Hij ruilde in de zomer van 2020 Wolverhampton Wanderers in voor het mythische Anfield, nadat hij eerder ook al van belang was bij Porto. Op Anfield won Jota afgelopen seizoen voor het eerst de Premier League, nadat hij er ook al de FA Cup wist te winnen. Hij was ook Portugees international.