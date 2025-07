Vincent Kompany was zelden zo boos tijdens de rust: "Mijn bloed kookt nog steeds"

De verschrikkelijke blessure van Jamal Musiala overschaduwde de wedstrijd Bayern München-PSG op het WK voor clubs. Coach Vincent Kompany "was zelden zo boos tijdens de rust."

Bayern München werd door PSG uit het WK voor clubs geknikkerd. We kregen een spectaculaire wedstrijd te zien met twee afgekeurde doelpunten voor Bayern en twee rode kaarten voor PSG.

Maar de vreselijke blessure van Jamal Musiala overschaduwt de wedstrijd. De sterspeler van Bayern keerde recent terug van een kwetsuur, maar lijkt nu opnieuw lange tijd out te zijn.

De Duitse international 'botste' met doelman Gianluigi Donnarumma, die er zelf het hart van in was. Op beelden was meteen te zien dat het ernstig was. Voor coach Vincent Kompany is het ook een enorme domper.

"Ik ben zelden zo boos geweest tijdens de rust, niet op mijn spelers. Ik weet dat er in het leven veel belangrijkere dingen zijn, maar voor deze jongens is dit hun leven. Iemand als Jamal leeft hiervoor", zei hij volgens The Mirror US.

"Hij kwam net terug na een blessure en dan gebeurt dit. Je voelt je machteloos. Mijn bloed kookt nog steeds, niet door het resultaat – dat is voetbal. Maar omdat het gebeurde met iemand die zo van het spel geniet", besluit de Belgische coach.