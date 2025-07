🎥 Wereldgoal, blessure en late domper: Nicky Hayen houdt adem in na debuut van Ludovit Reis

Club Brugge heeft zondag 2-2 gelijkgespeeld tegen Rangers. Vooral het geweldige doelpunt van Ludovit Reis viel op.

Club Brugge speelde zondagnamiddag een oefenwedstrijd tegen Rangers FC. Na 45 minuten spelen stond blauw-zwart al met 0-2 op voorsprong.

Na tien minuten trapte Hugo Vetlesen Club al op voorsprong. Niet veel later was het zomeraanwinst Ludovit Reis die het tweede doelpunt maakte.

Een ware kanonskogel die zelfs als een wereldgoal kan omschreven worden. De nieuwe aanwinst van Club Brugge pakte uit met een schitterende volley op een bal die weggekopt werd door de Schotse verdediging.

De middenvelder werd pas officieel aangekondigd bij Club Brugge op 1 juli. Lang heeft het dus niet geduurd voor hij de aandacht kon trekken. In minuut 35 moest hij vervangen worden met een schouderblessure. Nicky Hayen moet nu hopen dat het niets ernstig is.

De starters van de tweede helft 👇 pic.twitter.com/3jZyZTgvlS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 6, 2025

In de 52e minuut scoorde Mohamed Diomande de aansluitingstreffer. Club leek op weg naar een zege, ondanks het feit dat Rangers in de tweede helft een pak beter was. Maar daar stak de 18-jarige Findlay Curtis een stokje voor. In minuut 89 scoorde hij de gelijkmaker.