Steeds dichter bij de uitgang: Ook deze club wil Bakayoko oppikken bij PSV

Rode Duivel Johan Bakayoko speelt al enkele seizoenen voor het eerste elftal van PSV. De voorbije twee seizoenen won hij telkens de landstitel met de Nederlandse club. Deze zomermercato lijkt hij een volgende stap te gaan zetten in zijn carrière.

Het lijkt er steeds meer op dat Johan Bakayoko volgend seizoen niet meer in de Eredivisie zal voetballen. Vorige zomer weigerde hij nog een transfer naar de Premier League, maar deze transferperiode lijkt een vertrek uit Eindhoven onafwendbaar.

Aan geïnteresseerde clubs geen gebrek. Zo wil het Duitse Borussia Dortmund de flankaanvaller graag binnenhalen. Maar de Duitsers krijgen nu stevige concurrentie in de strijd om Bakayoko's handtekening.

Ook AS Monaco geïnteresseerd in Bakayoko

Want ook het Franse AS Monaco wil de Rode Duivel aantrekken. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. Volgens hem hebben de Fransen, net als Dortmund dat eerder al deed, contact opgenomen met het entourage van Bakayoko.

Monaco wil graag een nieuwe rechterflank binnenhalen en kijkt daarvoor naar Bakayoko. De Belg zou naar verluidt klaar zijn voor een nieuwe uitdaging en heeft wel oren naar een transfer naar de Bundesliga of de Ligue 1.

In totaal trok Bakayoko 131 keer het shirt van PSV aan. De Eindhovenaren hopen een bedrag rond de 25 miljoen euro te incasseren. Dat is een pak minder dan de 45 miljoen euro die het Engelse Brentford vorige zomer wou neerleggen, maar nog steeds een flinke som geld. De jongste maanden was Bakayoko geen basisspeler meer bij PSV.