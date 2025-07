Twee oefenwedstrijden gespeeld, maar nog geen zege: Beerschot begint pover aan voorbereiding

Beerschot gaat volgend seizoen proberen om meteen terug te promoveren naar de Jupiler Pro League. In de eerste twee wedstrijden onder nieuwe coach Mo Messoudi heeft het wel nog niet weten te winnen.

De voorbereiding van Beerschot op het nieuwe seizoen is volop aan de gang. Tijdens het weekend was het zover: De eerste oefenwedstrijden stonden op het programma. Op zaterdag speelde Beerschot tegen Sporting Hasselt uit de eerste amateurafdeling. Op zondag kregen ze het Griekse AEK Athene over de vloer.

In de uitwedstrijd in Hasselt geraakten de troepen van nieuwbakken coach Mo Messoudi niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En ook de tweede wedstrijd konden de Mannekes niet al winnend afsluiten. Het verloor met 1-4 cijfers van AEK.

Beerschot was vooral in de eerste helft geen partij voor de nummer vier uit de Griekse eerste klasse. Halfweg de oefenpot stonden de Grieken al met een 0-3 voorsprong te blinken. Na de rust scoorden beide teams nog één keer. Voor Beerschot maakte Oscar Vargas de eerredder.

De tweedeklasser hoeft zeker geen voorbarige conclusies te trekken na de twee eerste oefenwedstrijden. Met een nieuwe coach komen ook nieuwe principes en spelpatronen. En die krijg je niet ingewerkt op slechts een aantal trainingsdagen.

De komende weken oefent Beerschot nog een aantal keer vooraleer ze aan het echte werk beginnen in de Challenger Pro League. De eerstvolgende oefenwedstrijd staat komende zaterdag gepland in en tegen de buren van KVC Wilrijk, een ploeg uit de derde amateurafdeling.