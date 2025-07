Zouden de onderhandelingen vlotter lopen dat met Club Brugge? 'AC Milan laat zijn oog vallen op nog een JPL-speler'

Archie Brown zou KAA Gent deze zomer kunnen verlaten. AC Milan heeft zijn oog laten vallen op hem om Theo Hernandez te vervangen.

AC Milan zou Archie Brown nauwlettend in de gaten houden, volgens transferexperts Fabrizio Romano en Matteo Moretto. Het jonge Engelse talent, dat in 2023 naar KAA Gent trok, zou een van de mogelijke kandidaten kunnen zijn om Théo Hernandez te vervangen, wiens contract eind dit seizoen afloopt.

De in Birmingham geboren speler heeft net een sterk seizoen achter de rug bij de Buffalo's. Hij speelde in totaal 43 wedstrijden en was negen keer beslissend. Hij scoorde drie doelpunten en gaf zes assists.

De linksback staat momenteel onder contract bij KAA Gent tot 30 juni 2027. Hij kwam over van Lausanne voor vier miljoen euro, maar zijn marktwaarde wordt nu geschat op zeven miljoen euro, volgens Transfermarkt.

Waarschijnlijk zal KAA Gent wel iets meer vragen. In het geval van een transfer naar Italië zou hij misschien bij Ardon Jashari kunnen terechtkomen. Hij wil dolgraag naar de modehoofdstad, al zijn er nog problemen.

Zijn dossier loopt heel traag. Onderhandelingen over het bedrag zijn gaande, maar het lijkt erop dat het nu aan Club Brugge is om te beslissen. De Milanezen zouden niet bereid zijn hun bod te verhogen.