Bij Anderlecht keert er eentje met pakken vertrouwen - en met een heel grote prijs - terug

César Huerta en Mexico zijn de kampioenen van de CONCACAF. Ze versloegen de Verenigde Staten in de finale van de Gold Cup.

RSC Anderlecht zal de terugkeer van een continentale kampioen kunnen vieren. Mexico stond zondagnacht tegenover de VS in de finale van de Gold Cup, en het was El Tri die de overwinning behaalde (1-2) in de reguliere tijd, waarmee ze hun 13e overwinning in de competitie behaalden, een ruim record.

Mexica werd al snel op achterstand gezet door een doelpunt van Richards (4e minuut), maar gelijk gemaakt voor de rust door Raul Jimenez (27e minuut). Op het einde van de wedstrijd zorgde Edson Alvarez voor de 1-2 en voorkwam verlengingen in het NRG Stadium in Houston (Texas).

De hele competitie vond ook plaats in de VS, parallel aan het WK voor clubs, als een soort generale repetitie voor het WK 2026.

César Huerta, zoals gedurende de hele competitie, begon op de bank voor Mexico. Hij kwam pas aan het einde van de wedstrijd het veld op, voor drie minuten, genoeg om het behaalde kampioenschap te vieren. De Anderlecht-speler verlaat echter de Gold Cup zonder beslissend te zijn geweest.

Met deze overwinning op hun grote Amerikaanse rivaal neemt Mexico een voorsprong in het klassement van de Gold Cup: 13 overwinningen tegenover 7 voor de VS. Huerta kan nu terugkeren naar de groep van Besnik Hasi, net op tijd voor het einde van de voorbereiding...