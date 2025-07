Een nieuw avontuur in de CPL? Beerschot wil zich versterken met 31-jarige ex-speler van onder meer KV Mechelen en Lierse

Beerschot blijft de transfermarkt afspeuren naar goede deals. De Ratten zouden hun oog nu hebben laten vallen op Glenn Claes.

Glenn Claes is een bekend gezicht in het Belgische voetbal. Hij speelde al 114 wedstrijden in de Challenger Pro League en meer dan 100 in de Jupiler Pro League.

De 31-jarige middenvelder tekende in 2023 bij Lierse, maar zag zijn contract daar aflopen deze zomer. Hij kreeg de kans om te verlengen, maar Lierse wou hem enkel een prestatiegericht contract geven.

Dit omdat hij nogal blessuregevoelig is. Maar op die aanbieding ging Claes niet in, en dus kan hij op zoek naar een nieuwe club. De kans lijkt groot dat hij ook volgend seizoen in de Challenger Pro League speelt.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Beerschot namelijk interesse in de middenvelder. Claes kan de Ratten wat ervaring bieden en is gratis op te pikken.

In het verleden was hij nog actief bij KV Mechelen, Lommel, Virton, RWDM en dus ook Lierse. Het blijft afwachten tot zijn keuze is gemaakt.